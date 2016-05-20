اخبار العراق .. عسكرى أمريكى:مستمرون بتقديم الدعم العسكرى للجيش العراقى

بحث رئيس الأركان العراقى الفريق عثمان الغانمى، اليوم الجمعة مع قائد المنطقة الوسطى الجنرال جوزيف فاتيل سير العمليات العسكرية ضد تنظيم(داعش) الإرهابى وخطط المرحلة القادمة لمواجهة التنظيم.

واعتبر فاتيل زيارته للعراق رسالة واضحة للعالم حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للعراق، وقال: اننا "مستمرون بتقديم الدعم اللوجستى فى مجال العمليات من خلال نشر طائرات أباتشى وتقديم الإسناد اللازم للقطاعات العسكرية.

وأشار رئيس الأركان العراقى إلى أن العمليات العسكرية ضد داعش تسير بشكل ممتاز فى جميع قواطع العمليات وهناك تقدم كبير للقوات المسلحة العراقية بفضل الدعم اللوجستى والجوى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الدولى المناهض لداعش.

ولفت إلى أن المعركة مع الإرهاب تحتاج إلى زيادة الدعم العسكرى للقوات المسلحة العراقية التى تستعد لحسم المعركة مع الإرهاب، منوها بمهنية الجيش العراقى فى التعامل مع المواطنين كافة وخاصةً النازحين من خلال توفير كافة المستلزمات الحياتية الضرورية لهم.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن المرحلة القادمة ستشهد تحرير باقى المناطق التى مازال يسيطر عليها تنظيم داعش، وان القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على أهبة الاستعداد لتحقيق النصر وهزيمة داعش.

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