سقوط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام، اليوم الجمعة، من القبض على 5 عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة والبانجو، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب، مفادها قيام المتهم "إبراهيم .س. ح"36 عاطل، يسكن بالكيلو 14 ــ دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة جوهر الهيروين المخدر، بعد إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى ( 15 جراما ) ومبلغ مالى 200 جنيه، وتليفون محمول ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن الرائد محمد جميل رئيس وحدة مباحث قسم ثان ومعاونيه من ضبط المتهم"أحمد .س. م " 24 عاما، عاطل، مقيم بالبلابسة ــ دائرة القسم، وبحوزته ( 7 ) قطع من جوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالى ( 70 جراما ) ومبلغ مالى 165 جنيها، وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن الرائد فهمى عبدالصمد رئيس وحدة مباحث مركز أبوصوير ومعاونيه من ضبط المتهم" جمال .ع. أ " 49 سنة عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة المركز وبحوزته ( 200 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 105 جنيهات وتليفون محمول ، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه كما تمكنوا من ضبط المتهم " بلال .م .ح" 17 عاما، عاطل، مقيم بالمستقبل ــ دائرة المركز، وبحوزته ( 30 ) قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 170 جنيها وتليفون محمول، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تم القبض على المتهم " أيمن ع م" 20 عاما، عاطل، مقيم بالمستقبل ــ دائرة المركز، وبحوزته ( 2 ) لفافة صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 200 جرام ) وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

- القبض على 7 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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