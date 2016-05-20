غدا.. بدء امتحانات كلية آداب جامعة السويس فرع طور سيناء

- "تعليم جنوب سيناء" تنهى الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية

>

أكد الدكتور عبادة الخولى، المشرف العام على قطاع جامعة السويس، فرع طور سيناء، بدء امتحانات الفرقتين الأولى والثانية بكلية آداب الطور – فرع جامعة السويس غدا السبت، إذ تعقد الامتحانات على فترتين (الصباحية للفرقة الثانية) و(المسائية للفرقة الأولى) وذلك فى الفترة من 21 مايو حتى 8 يونيو، وتعقد امتحانات كلية الآداب أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.