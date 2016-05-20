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غدا.. بدء امتحانات كلية آداب جامعة السويس فرع طور سيناء

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غدا.. بدء امتحانات كلية آداب جامعة السويس فرع طور سيناء غدا.. بدء امتحانات كلية آداب جامعة السويس فرع طور سيناء
أكد الدكتور عبادة الخولى، المشرف العام على قطاع جامعة السويس، فرع طور سيناء، بدء امتحانات الفرقتين الأولى والثانية بكلية آداب الطور – فرع جامعة السويس غدا السبت، إذ تعقد الامتحانات على فترتين (الصباحية للفرقة الثانية) و(المسائية للفرقة الأولى) وذلك فى الفترة من 21 مايو حتى 8 يونيو، وتعقد امتحانات كلية الآداب أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.
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