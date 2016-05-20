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تطوير وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات جنوب سيناء بتكلفة 2.5 مليون جنيه

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تطوير وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات جنوب سيناء بتكلفة 2.5 مليون جنيه تطوير وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات جنوب سيناء بتكلفة 2.5 مليون جنيه
قال الدكتور أحمد محفوظ المشرف العام على وحدات الغسيل الكلوى بجنوب سيناء إنه يجرى الآن إحلال وتجديد وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أبو رديس العام، لتضم 5 ماكينات غسيل، ووحدة معالجة مياه الغسيل.

وأوضح محفوظ - فى تصريح صحفى - أنه تم إنشاء وحدة غسيل جديدة فى مستشفى سانت كاترين تضم 2 ماكينة غسيل، وبدأ العمل بها منذ فترة قصيرة، وبذلك يكون قد تم إنشاء 6 وحدات غسيل كلوى تضم 27 ماكينة غسيل، و6 وحدات معالجة على مستوى مستشفيات مدن الطور التى تضم 12 ماكينة، ورأس سدر التى تضم 9 ماكينات، وكاترين التى تضم 2 ماكينة، ودهب التى تضم 2 ماكينة، والمركز الحضرى بنويبع الذى يضم 2 ماكينة غسيل كلوى، بالإضافة إلى أبو رديس التى ستضم 5 ماكينات غسيل، وبلغت تكلفتها االتقديرية لإجمالى الوحدات نحو 2.5 مليون جنيه، ما أدى إلى رفع المعاناة والمشقة والإجهاد عن مرضى الغسيل الكلوى، الذين كانوا يحضرون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الطور العام 3 مرات أسبوعيا للغسيل.

وأشار الدكتور محفوظ إلى أن عدد مرضى الغسيل الكلوى بلغ 40 مريضا منتشرين فى مختلف مدن المحافظة، بالإضافة للمرضى الذين يقومون بالغسيل فى مستشفى شرم الشيخ الدولى.

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