وفاة مسجون جنائى بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية بالمنيا

توفى مسجون جنائى بسجن المنيا شديد الحراسة بمدينة المنيا الجديدة، بعد تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقل الجثة للمستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد وفاة "حمادة عبد العزيز" ، 45 سنه مسجون جنائى بسجن المنيا شديد الحراسة الكائن بمدينة المنيا الجديدة بقضية، قتل، ومقيم بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وذلك إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، أسفرت عن وفاته فى الحال، تم إيداع جثة المتوفى بالمستشفى العام، وتحرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابه التحقيق.

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