أخبار عاجلة

تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف -
الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة -
إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة -
صور| طلاب جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لمصابي انفجاري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفاة مسجون جنائى بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية بالمنيا

Google+ Print
وفاة مسجون جنائى بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية بالمنيا وفاة مسجون جنائى بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية بالمنيا
توفى مسجون جنائى بسجن المنيا شديد الحراسة بمدينة المنيا الجديدة، بعد تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقل الجثة للمستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد وفاة "حمادة عبد العزيز" ، 45 سنه مسجون جنائى بسجن المنيا شديد الحراسة الكائن بمدينة المنيا الجديدة بقضية، قتل، ومقيم بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وذلك إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، أسفرت عن وفاته فى الحال، تم إيداع جثة المتوفى بالمستشفى العام، وتحرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابه التحقيق.


>الحماية المدنية بالمنيا تسيطر على حريق بأحد المنازل فى قرية ببنى مزار
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365