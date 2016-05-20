الحزن يخيم على قرية بالمنوفية عقب تلقى خبر مقتل أحد أبنائها فى ميلانو الإيطالية

حالة من الحزن والأسى تخيم على أهالى قرية زاوية التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم خبر مصرع نجلهم محمد عطية نجم 34 عامًا، والذى عثرت عليه الشرطة الإيطالية فى مدينة ميلانو الإيطالية، مصابا جروح بالغة، عبارة عن جرح طعنى نافذ فى منطقة البطن، ونقل إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج، إلا أنه فارق الحياة إثر تدهور حالته الصحية، لإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأكد أحد أهالى القرية أن سبب الوفاة نتيجة مشاجرة وقعت بين المجنى عليه وابن عمه بسبب مطعم يديرانه سويًا وأسفرت عن حادث القتل.

فى سياق متصل أكد أحد أقارب القتيل أنهم تلقو خبر وفاته ولم يعلم ماهو سبب الوفاة حتى الآن.