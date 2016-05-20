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مساجد سنديون بكفر الشيخ تؤدى صلاة الغائب على أحد ضحايا الطائرة المصرية

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مساجد سنديون بكفر الشيخ تؤدى صلاة الغائب على أحد ضحايا الطائرة المصرية مساجد سنديون بكفر الشيخ تؤدى صلاة الغائب على أحد ضحايا الطائرة المصرية
أدى المئات، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على محمود إبراهيم الصيادـ 37 سنة، مندوب إحدى الشركات من قرية سنديون التابعة لمركز فوة .

وقال مسعد الصياد ابن عم الفقيد: "الضحية كان مشاركا فى أحد معارض فرنسا، وعائد على الطائرة المصرية، مؤكداً أن أهالى قرية سنديون صلوا صلاة الغائب اليوم على الفقيد، وبقية ضحايا الطائرة المصرية.

وأضاف أن الفقيد مندوب لإحدى الشركات وغالبا ما يسافر لعدد من الدول منها، دبى بالإمارات، والكويت وهو شقيق لخمس أشقاء ذكور وشقيقه ووالده على قيد الحياة.


>- بعد الطائرة المصرية المنكوبة.. حوادث الطيران تضرب فرنسا.. مقتل 3 فرنسيين فى تحطم طائرتهم بإسبانيا لاصطدامها بنسر.. ووفاة 4 عسكريين بتفكك مروحية للشرطة الفرنسية جنوب البلاد
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