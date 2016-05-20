بالفيديو - الشوط الأول.. قائم إكرامي ولدغة صلاح ومؤمن في متعة الأهلي وروما

شوط أول رائع انتهى بين الأهلي وروما بالتعادل 2-2 في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

الأهلي تقدم أولا عن طريق جون أنطوي قبل أن يقلب روما الطاولة بفضل إدين دجيكو ومحمد صلاح.

إلا أن مؤمن زكريا سجل الهدف الثاني في مرمى روما قبل نهاية الشوط الأول.

متعة المباراة بدأت قبل صافرة البداية وذلك بسبب (الدخلة) الرائعة لجماهير الأهلي في الملعب ورسالة جماهيرية إلى مارتن يول.

شاهد - دخلة الأهلي في لقاء الأهلي وروما

الضغط المبكر بدأ من جانب الأهلي بفضل وليد سليمان وحسام غالي ومؤمن زكريا.

وفي الوقت ذاته اعتمد روما على سرعة محمد صلاح والذي شكل خطورة كبيرة على مرمى شريف إكرامي.

بعدها تكفل دجيكو بتهديد مرمى الأهلي من انفراد ولكن قائم إكرامي تكفل بحماية مرمى الأهلي.

شاهد - خطورة دجيكو

شاهد - قائم إكرامي يحمي الأهلي

ثم هز جون أنطوي شباك روما مستغلا تمريرة من مؤمن زكريا. (شاهد الهدف)

بعدها ضغط روما وشكل خطورة كبيرة على الأهلي ونجح في تعديل النتيجة أولا ثم لدغة محمد صلاح كتبت الهدف الثاني للذئاب.

شاهد - هدف دجيكو الأول في الأهلي

شاهد - هدف محمد صلاح في الأهلي

شاهد - قائم الأهلي يحمي مرمى إكرامي للمرة الثانية

وقبل نهاية الشوط الأول سجل مؤمن زكريا هدفا رائعا عدل به النتيجة بعد تمريرة صالح جمعة.

شاهد - هدف مؤمن زكريا الرائع ضد روما