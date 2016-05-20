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بالفيديو – الأهلي 3.. مؤمن يواصل الإبداع وسليمان يضرب مرمى روما

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بالفيديو – الأهلي 3.. مؤمن يواصل الإبداع وسليمان يضرب مرمى روما بالفيديو – الأهلي 3.. مؤمن يواصل الإبداع وسليمان يضرب مرمى روما

سجل وليد سليمان هدف الأهلي الثالث في شباك النادي الأهلي خلال المباراة المقامة بينهما حاليا في الإمارات.

مؤمن زكريا تقدم بالكرة على الجهة اليسرى واخترق الدفاعات، ثم أرسل كرة عرضية تمر من الدفاع وتصل لوليد سليمان.

وليد سليمان دخل في شد وجذب على الكرة مع إيميرسون ليقطع الكرة ويسدد بيمناه مسجلا الهدف الثالث للأهلي مقابل هدفين لروما.

ويلتقي الأهلي مع نظيره روما الإيطالي في مباراة ودية على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

يذكر أن المباراة هي الثالثة بين الأهلي وروما في تاريخ مواجهتهما، إذ فاز روما في مباراة سابقة، وفاز الأهلي بالأخرى.

شاهد هدف وليد سليمان من هنا

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فيديو اليوم السابع

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