الجيش العراقي يعلن استعادة السيطرة على المنطقة الخضراء

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، أنه استعاد السيطرة الكاملة على الموقف بعد أن فتحت قوات الأمن النار على محتجين اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين في وسط بغداد، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي.

وبحسب ” سكاي نيوز عربية” فقد ذكر بيان من قيادة العمليات المشتركة أن المقتحمين استغلوا انشغال القوات بالاستعداد لمعركة الفلوجة للتسلل إلى مؤسسات الدولة والتسبب في فوضى.

كانت السلطات العراقية قد أعلنت فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد، بعد اقتحام متظاهرين لمقري رئاسة الوزراء والبرلمان في المنطقة الخضراء، حيث قتل 3 متظاهرين وأصيب العشرات.

ورفعت السلطات حالة التأهب الأمني لمواجهة الأحداث، وأمرت منتسبي الأمن بقطع إجازاتهم.