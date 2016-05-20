الأمم المتحدة: الاحتلال يعتقل 106 وينفذ 16 عملية هدم خلال أسبوع

أصيب 78 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى نفذت 78 عملية مداهمة واعتقال، اعتقلت خلالها 106 مواطنين، ونفذت 16 عملية هدم ومصادرة خلال الفترة بين 10 -16 من شهر مايو الحالى، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".

وأوضح التقرير الأسبوعى لـ"أوتشا" تحت عنوان "تقرير حماية المدنيين" الصادر اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أصابت ما لا يقل عن 78 مواطنا فلسطينيا، بينهم 32 طفلا، خلال مواجهات فى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، اندلع معظمها خلال مظاهرات لإحياء الذكرى السنوية الـ68 ليوم النكبة.

بينما أدت قنابل الغاز المسيل للدموع التى أطلقتها قوات الاحتلال خلال المواجهات إلى اشتعال النار فى 30 شجرة وإحراقها جزئيا فى قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وجزءاً من منزل فى بلدة كفر الديك فى محافظة سلفيت، كما اشتعلت النار قرب قرية بيت عوا فى محافظة الخليل فى أعقاب إطلاق قوات الاحتلال قنابل ضوئية، ما أدى لإحراق 250 دونما من الأراضى المزروعة بأشجار الزيتون.

وأفاد التقرير بأن قوات الاحتلال نفذت 78 عملية اعتقال اعتقلت خلالها 106 مواطنين فى الضفة الغربية، تركزت فى محافظة القدس، التى اعتقلت منها 31 مواطنا. بينما احتجزت 12 صيادا، بينهم أربعة أطفال، بعد إجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة تجاه زوارق الاحتلال.

وذمر التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت وصادرت 16 مبنى فلسطينيا فى المنطقة المصنفة (ج) فى الضفة الغربية بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، تحديدا فى تجمع جبل البابا البدوى فى القدس، وهو من بين 46 تجمّعا بدويا تقع فى وسط الضفة الغربية يتهددها خطر الترحيل القسرى بسبب مخطط "إعادة توطين" اقترحته حكومة الاحتلال ، وسجلت خلال فترة التقرير هجمتان نفذهما مستوطنون فى مدينة الخليل، أدت إلى إصابات فى صفوف المواطنين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم.

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