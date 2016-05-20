أخبار العراق..الجيش العراقى يستعيد السيطرة على المنطقة الخضراء

تضمنت أخبار العراق اليوم خبر يفيد أن الجيش العراقى قال اليوم الجمعة أن السلطات استعادت السيطرة الكاملة على الموقف بعد أن فتحت قوات الأمن النار على محتجين اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى وسط بغداد.

وقال بيان من قيادة العمليات المشتركة أن المقتحمين استغلوا انشغال القوات بالاستعداد لمعركة الفلوجة للتسلل إلى مؤسسات الدولة والتسبب فى فوضى.

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