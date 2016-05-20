5 أسباب ستجعلك تضعين الأفوكادو على وجهك

الأفوكادو مصدر غني بالبروتينات والبوتاسيوم والفيتامينات وحمض الفوليك، كما أنه يحتوي على دهون غير مشبعة، مثل الأوميغا،3 بالإضافةإلى خصائص الترطيب ومضادات الأكسدة التي تساعد على نضارة البشرة.

وللاستفادة من هذه الفوائد الرائعة، احرصي على تناول ثمرة الأفوكادو باستمرار للعناية ببشرتك والحفاظ عليها نضرة ومتوهجة. ليس ذلك فحسب، بل يمكنك استخدام الأفوكادو كذلك بخمس طرق مذهلة ورائعة، ما عليك سوى اتباع الآتي:

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1.تغذية البشرة: اخلطي ثمرة من الأفوكادو كي تحصلي على ملمس ناعم مع ملعقة من العسل، ثم ضعي الخليط على بشرتك، سواء على وجهك أو يديك أو ساقيك، واتركيه من ثلث إلى نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر. كرري ذلك مرتين أسبوعيًّا لتغذية بشرتك.

2.تأخير علامات الشيخوخة: قومي بتدليك بشرتك وجسمك مرة يوميّاً بزيت الأفوكادو، ليساعدك ذلك في تأخير شيخوخة البشرة والحفاظ على بشرتك نضرة ورطبة.

3.التخلص من الندوب والبقع: قومي بشطف بشرتك بالماء الدافئ واتركيها حتى تجف، ثم امزجي نصف ثمرة من الأفوكادو المهروس + ملعقة من عصير الليمون+ كبسولة من فيتامينE ودلكي بشرتك بهذا الخليط، واتركيه حتى يجف، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

4.التخلص من التجاعيد: قومي بمزج ثمرة من الأفوكادو المهروس مع ملعقة من زيت اللوز الحلو، وضعي المزيج على بشرتك واتركيه لثلث ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ. كرري ذلك مرة يوميًّا وستقلّ التجاعيد مع الوقت.