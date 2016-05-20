تخلصي من بقع المناطق الحساسة أيام الصيف

نعاني دائماً من اسمرار المناطق الحساسة من البشرة في أيام الصيف، فالحرارة الشديدة مع العرق سيتركان جسمك أكثر اسمراراً ولاسيما منطقة البيكيني، فهي من أكثر أماكن البشرة اسمراراً؛ لأنها تتعرض إلى الرطوبة والحرارة والتغطية الدائمة.

ولأنها من أكثر الأماكن الحساسة في البشرة، يفضل عدم استخدام أي مواد كيميائية عليها حتى لا تؤذيها، ولكن كيف ستقومين بتفتيحها؟ إليك بعض المواد الطبيعية ذات التأثير القوي في تفتيح البشرة لاسيما المناطق الحساسة منها:

1. الألوفيرا: من أكثر المواد فعالية في تفتيح البشرة، فاستخدامها بانتظام سيساعدك على تفتيح الأماكن الغامقة، كل ما عليك فعله هو استخراج هلام الألوفيرا من نبات الصبار، ووضعه على منطقة الاسمرار، وتركه لمدة ثلث ساعة على الأقل، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

2. عصير الليمون: الليمون غني بفيتامين (C)، والذي يساعد على التخلص من الخلايا الميتة وتحسين لون البشرة، كل ما عليك فعله هو قطع الليمون إلى نصفين، وفرك منطقة البيكيني به، وتركه لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي جسمك بالماء الدافئ، ولكن تجنبي استخدام الليمون بعد إزالة الشعر؛ لأنه قد يسبب تهيج الجلد واحمراره.

3. الخيار: هو غني بفيتامين(أ)، والذي يساعد في مكافحة اسمرار الجلد عن طريق التحكم في إنتاج الميلانين الذي يعمل على تفتيح البشرة، فكل ما عليك فعله هو خلط ملعقة من عصير الخيار مع نصف ملعقة من الليمون وملعقة من الكركم، ووضع الخليط على منطقة البيكيني لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم اغسليها بالماء البارد، وكرري ذلك يومياً لتحصلي على نتائج مذهلة.

4. اللوز: هو من المنتجات الغنية بفيتاميني ( E) و(A)، وكذلك الأحماض الدهنية التي تساعد في تهدئة وترطيب البشرة، كل ما عليك فعله هو نقع خمس حبات من اللوز من المساء، ثم طحنها حتى تحصلي على عجينة لينة، وأضيفي إليها ملعقة من الحليب، وضعيها على مكان الاسمرار لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر بلطف مع التدليك بحركات دائرية، وكرري ذلك مرتين على الأقل أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج.

5. كما يمكنك تدليك منطقة البيكيني أو أي منطقة أخرى يومياً بزيت اللوز قبل النوم، فهو بارع أيضاً في تفتيح المناطق الداكنة، بالإضافة إلى أنه آمن تماماً.