بالفيديو – صلاح يحقق أمنية ميدو ويهز شباك الأهلي

سجل محمد صلاح النجم المصري لنادي روما الهدف الثني لمرمى فريقه في مرمى الأهلي.

ظهير أيسر روما أرسل عرضية أرضية فشل دفاع الأهلي في إخراجها، ليستلم دجيكو الكرة داخل منطقة جزاء ويمررها بالعرض، ثم يسدد محمد صلاح مباشرة في المرمى.

أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق كان قد سجل من قبل أيضا بشباك نادي أوروبي أخر هو أياكس في شباك الأهلي، وقبل المباراة طالب صلاح بالتسجيل هو الأخر في شباك الأهلي عبر تويتر، ليحقق صلاح طلبه ويضيف الهدف الثاني لروما مقابل هدف للأهلي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره روما الإيطالي في مباراة ودية على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

يذكر أن المباراة هي الثالثة بين الأهلي وروما في تاريخ مواجهتهما، إذ فاز روما في مباراة سابقة، وفاز الأهلي بالأخرى.

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