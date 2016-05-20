أنشيلوتي: كريستيانو كان يتدرب للثالثة فجرا ولديه إيرينا شايك في منزله

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني المقبل لبايرن ميونيخ بلاعبه السابق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وباحترافيته الشديدة خلال تواجده مع الفريق.

أنشيلوتي قاد ريال مدريد موسمين نجح فيهما في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014 بعد أكثر من 12 عاما على غياب اللقب عن الملكي.

وقال أنشيلوتي لصحيفة (فاينانشال تايمز) "كنت تجده في ملعب التدريب يتحمم في الساعة الثالثة فجرا، على الرغم من أن إيرينا شايك كانت تنتظره في المنزل".

وأضاف "لم يكن يهتم بالمال، كان فقط يريد أن يصبح رقم 1".

رونالدو في موسمي أنشيلوتي نجح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عامي 2013 و2014.