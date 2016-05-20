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القضاء ينصر جمهور برشلونة.. رفع علم كتالونيا مسموحا في نهائي كأس الملك

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القضاء ينصر جمهور برشلونة.. رفع علم كتالونيا مسموحا في نهائي كأس الملك القضاء ينصر جمهور برشلونة.. رفع علم كتالونيا مسموحا في نهائي كأس الملك

(إفي): وافق القضاء الإسباني على الطعن المقدم من نادي برشلونة ضد قرار مفوضية حكومة إقليم مدريد بحظر دخول أعلام مناصرة لإقليم كتالونيا في ملعب فيسنتي كالديرون خلال نهائي بطولة كأس الملك الذي سيقام يوم الأحد بين برشلونة وإشبيلية.

وبهذا الشكل سيتاح للجماهير الكتالونية رفع أعلام الاستقلال الخاصة بإقليمهم خلال المباراة التي يبحث فيها برشلونة عن لقبه الثاني هذا الموسم بعد الليجا.

وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية داخل القطاع الرياضي بإسبانيا من بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

جدير بالذكر أن برشلونة هو حامل لقب كأس الملك على حساب أثلتيك بلباو وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به (28 مرة).

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