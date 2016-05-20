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تجمهر العشرات أمام مركز شرطة أولاد صقر للمطالبة بضبط مسجلين

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تجمهر العشرات أمام مركز شرطة أولاد صقر للمطالبة بضبط مسجلين تجمهر العشرات أمام مركز شرطة أولاد صقر للمطالبة بضبط مسجلين
تجمهر العشرات من أهالى قرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، أمام مركز شرطة أولاد صقر، للمطالبة بضبط مسجلين خطر يروعون الأهالى ويطلقون عليهم الأعيرة النارية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد تجمهر العشرات من أهالى قرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر أمام مركز شرطة أولاد صقر، للمطالبة بضبط تشكيل عصابى يتزعمه مسجل يدعى "البنى"، مسجل خطر، الذى يقوم منذ 3 أيام بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى على أهالى القرية، على خلفية اختلافه مع مسجل خطر بالقرية.

وهدد الأهالى بالاعتصام أمام مركز الشرطة لحين قيام الشرطة بضبط "البنى" وعصابته، و"رائد أبو شريعة" وعصابته.

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