إغلاق باب الترشيح لمقعد البرلمان الخالى بمركز الفيوم بـ9 مرشحين

أعلنت محكمة الفيوم الابتدائية برئاسة المستشار ربيع زايد رئيس المحكمة إغلاق باب تلقي طلبات الترشيح علي المقعد الخالي بدائرة مركز الفيوم، بعد وفاة النائب محمد مصطفى الخولى عضو مجلس النواب عن الدائرة، والذي توفي الشهر الماضي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وكانت لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الفيوم برئاسة سعيد ياسين وعضوية أمجد طلعت يوسف وعلي سويدان بدأت تلقي طلبات الترشيح السبت الماضي بمقر المحكمة.

وأكد على سويدان عضو اللجنة في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن عدد المرشحين بلغ حتى الآن 9 مرشحين، وهم عبير محمد سمير حسن أحمد وشهرتها "عبير الخولى" مرشحة مستقلة ورمزها الحصان وهي زوجة النائب الراحل محمد مصطفى الخولى، ومحمد فؤاد زغلول مرشح مستقل ورمزه ساعة اليد، والدكتور عبد الباسط عبد الصمد مرشح مستقل ورمزه بندقية صيد، والدكتور فوزي سيد عبد السميع مرشح حزب الوفد، ورفعت احمد عباس مرشح مستقل ورمزه التمساح، وعماد محمد عبد التواب بدر مرشح مستقل ورمزه الأسد، وكمال هاشم أحمد مرشح مستقل ورمزه الكف وعمرو نبيل أبو السعود مرشح مستقل وهشام محمود إبراهيم مرشح مستقل.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أعلنت في وقت سابق، صدور قرار من مجلس النواب بتاريخ 8 مايو، بخلو مكان الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة الفيوم، بعد وفاة النائب محمد مصطفى ماحمد عبده الخولى، عضو المجلس عن الدائرة، قررت اللجنة عقب اجتماعها بدعوة الناخبين فى الدائرة للاقتراع على مقعد واحد، يومى 14و 15 يونيو 2016 فى الخارج، و15 و16 يونيو فى الداخل، وفى حاة الإعادة، ستقام يومى 24 و25 يونيو فى الخارج، و25و26 فى الداخل.

>كما قررت اللجنة العليا فتح باب التقدم بطلبات الترشح، ابتداء من 14 مايو، ولمدة 7 أيام حتى 20 مايو 2016، بنفس الأوراق والمستندات فى النظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب.

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