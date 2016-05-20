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وزير خارجية بريطانيا: حلف الأطلسي قد يعتمد على 5 كتائب لردع روسيا

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وزير خارجية بريطانيا: حلف الأطلسي قد يعتمد على 5 كتائب لردع روسيا وزير خارجية بريطانيا: حلف الأطلسي قد يعتمد على 5 كتائب لردع روسيا

فيليب هاموند

قالت بريطانيا اليوم الجمعة، إن الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا قد يتضمن ما يصل إلى 3500 جندي، مشددة على أن الحشد المنتظر لن يكون عدوانيًا مع روسيا.

وقال وزير الخارجية “فيليب هاموند” إن ذلك سيساعد في تحذير الحلف من أي خطر محتمل، كما أنه من المتوقع أن يتخذ وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي قرارًا بشأن مستويات القوات الشهر المقبل مع التأكيد على عدم وجود تمركز دائم لقوات كبيرة لتفادي استفزاز الكرملين.

وقال هاموند للصحفيين “يبدو أنه ستكون هناك 4 أو 5 كتائب، الفكرة من هذه التشكيلات هي أن تكون قوة ردع.”

وتابع قوله بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل “ليس الغرض منها أن تكون عدوانية.”

يذكر أن روسيا كانت قد ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 الأمر الذي دفع التحالف العسكري الغربي إلى التفكير في نشر قوات ردع في البلطيق وبولندا

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