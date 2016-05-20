ننشر صورة الضابط الشهيد فى الاشتباكات مع قتلة 8 رجال شرطة بحلوان

ينشر "اليوم السابع" صورة ضابط الشرطة أحمد رضوان بالعمليات الخاصة، الذى استشهد أثناء مداهمة مكان اختباء المتهمين باغتيال رجال الشرطة بحلوان.

وكان مصدر أمنى أفاد أن قوات الأمن داهمت مكان اختباء المتهمين باغتيال 8 من رجال الشرطة بحلوان، ووقعت اشتباكات بالرصاص بين الطرفين.

وأسفرت المواجهات عن مقتل جميع المتهمين، واستشهاد ضابط شرطة يدعى أحمد رضوان، وفرضت قوات الأمن سيطرتها على المنطقة.

- عاجل..مقتل مرتكبى اغتيال رجال الشرطة بحلوان واستشهاد ضابط فى اشتباكات بالرصاص

>

>