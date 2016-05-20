ننشر صورة الضابط الشهيد فى الاشتباكات مع قتلة 8 رجال شرطة بحلوان

ينشر "اليوم السابع" صورة ضابط الشرطة أحمد رضوان بالعمليات الخاصة، الذى استشهد أثناء مداهمة مكان اختباء المتهمين باغتيال رجال الشرطة بحلوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
- عاجل..مقتل مرتكبى اغتيال رجال الشرطة بحلوان واستشهاد ضابط فى اشتباكات بالرصاص
وكان مصدر أمنى أفاد أن قوات الأمن داهمت مكان اختباء المتهمين باغتيال 8 من رجال الشرطة بحلوان، ووقعت اشتباكات بالرصاص بين الطرفين.
وأسفرت المواجهات عن مقتل جميع المتهمين، واستشهاد ضابط شرطة يدعى أحمد رضوان، وفرضت قوات الأمن سيطرتها على المنطقة.
- عاجل..مقتل مرتكبى اغتيال رجال الشرطة بحلوان واستشهاد ضابط فى اشتباكات بالرصاص
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