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الداخلية: استشهاد ضابط وإصابة آخرين بالاشتباكات مع قتلة 8رجال شرطة بحلوان

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الداخلية: استشهاد ضابط وإصابة آخرين بالاشتباكات مع قتلة 8رجال شرطة بحلوان الداخلية: استشهاد ضابط وإصابة آخرين بالاشتباكات مع قتلة 8رجال شرطة بحلوان
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه مساء اليوم الجمعة، استشهد النقيب أحمد حسين رضوان، وأصيب كل من النقيب أحمد صبحى زكريا والنقيب أحمد عبد الفتاح أبو رية من قوة قطاع الأمن المركزى، وذلك أثناء قيام مأمورية لضبط أحد العناصر الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى، فى بيان صدر منذ قليل، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية.

وكان مصدر أمنى أفاد أن قوات الأمن داهمت مكان اختباء المتهمين باغتيال 8 من رجال الشرطة بحلوان، ووقعت اشتباكات بالرصاص بين الطرفين. وأسفرت المواجهات عن مقتل جميع المتهمين، واستشهاد ضابط شرطة يدعى أحمد رضوان، وفرضت قوات الأمن سيطرتها على المنطقة.


>عاجل..مقتل منفذى اغتيال رجال الشرطة بحلوان واستشهاد ضابط فى اشتباك بالرصاص
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