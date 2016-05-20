محافظ الإسكندرية: التخلص من الصرف الصحى مشكلة تؤرق جميع الدول

التقي المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية؛ لمناقشة المشروعات التى تنوى الوكالة تمويلها فى عروس البحر، خاصة مشروع بناء وحدة لمعالجة الحمأة بمحطة الإسكندرية الشرقية لمعالجة الصرف الصحى، وكذلك مشروع توسيع محطة الإسكندرية الغربية لمعالجة الصرف الصحى.

وقدم عبد الظاهر الشكر والتقدير إلى الوكالة الفرنسية للتنمية على مجهوداتهم فى تقديم المشروعات التى تخدم المحافظة، مؤكدا أن مشكلة التخلص من الصرف الصحى تعد من أهم المشاكل الحيوية التى تمس المواطنين بشكل مباشر، ومشكلة تؤرق جميع الدول، ونحن نعمل على القضاء عليها نهائيا بوضع آليات منظمة وبالاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى ذلك، وأكد على تقديم كل الدعم والتعاون للوكالة لإنجاح تلك المشروعات التنموية.

ووقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD ) ووزارة التعاون الدولى المصرية، إعلان مشترك فى 17 أبريل 2016 بشأن تمويل بناء وحدة لمعالجة الحمأة بمحطة الإسكندرية الشرقية لمعالجة الصرف الصحى لاستغلال إمكانيات المحطة بأقصى درجة وتقليل نسبة الحمأة التى تنتجها المحطة بنسبة 30 % ومعالجة والتخلص من أضرار الحمأة المتبقية، وكذلك إنتاج غاز يستخدم لتوليد الطاقة بنسبة 60 % تستغل فى تشغيل المحطة ذاتيا.

وزار وفد من الوكالة، محطة الإسكندرية الشرقية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للتعرف على المشاكل التى تواجهها منظومة الصرف الصحى فى الإسكندرية بشكل عام، وكذلك زيارة محطة الإسكندرية الغربية لمعالجة الصرف الصحى لدراسة مشروع توسيع هذه المحطة.

جاء ذلك بحضور نبيل حجلاوى قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، كاسيلد برونيير رئيسة قطاع المياه والصرف الصحى بمقر الوكالة بباريس، سيلفان كوكمان مدير مشروعات بمقر الوكالة بباريس، ستيفانى لانفرانكى مديرة مكتب الوكالة بالقاهرة، زكارى بورك مسئول مشروعات بمكتب الوكالة بالقاهرة، أحمد بدر مسئول مشروعات بمكتب الوكالة بالقاهرة.

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