محافظة الإسكندرية تشن حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

شن حى العجمى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة إزالة مكبرة بالدخيلة، حيث تمت إزالة 7 أكشاك من أمام سور مدرسة النورس لاستكمال تنفيذ مشروع رصف طريق الشمعدان، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية لجميع رؤساء الأحياء بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع مخالفات المبانى ومنع التعدى على أراضى الدولة.

كما قام حى ثان المنتزه بتنفيذ حملة إزالة برئاسة العميد سيد عبد المحسن، المنسق عام الإزالة بالمحافظة، لإزالة الاكشاك العشوائية المتواجدة بنطاق سور شركة التمساح بأبى قير بحضور قوات الأمن ومأمور قسم المنتزه ثانى، وذلك لإيقاف التعديات على ممتلكات وأراضى الدولة، كما تم إزالة عدد من المبانى المخالفة التى تم بناؤها على أراضى مملوكة للدولة بمزلقان المعمورة البلد.

وتبين من خلال المرور اليومى لوحدة الإزالة بحى المنتزه أول بوجود عقار مخالف لشروط البناء بناصية 25 مع شارع 16 بالفلكى.

وأمر رئيس الحى بمعاينة العقار المكون من دور أرضى و15 طابقاً علويا، حيث أظهرت المعاينة وجود شروخ طولية وسقوط أجزاء من حوائط العقار، كما أفاد السكان أن العقار تم بنائه منذ عدة سنوات.

وتم اتخاذ قرار بإخلاء العقار دون المنقولات وتسليمه على الفور لقسم الشرطة لاتخاذ اللازم، حفاظاً على أرواح السكان، والاتصال على الفور باللجنة المسئولة عن المنشآت الآيلة للسقوط.

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