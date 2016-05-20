"القدر" ينقذ 12 مصريًا من حادث الطائرة المنكوبة

كشف عم الضحية هيثم ديدح - أحد ضحايا الطائرة المنكوبة - من أبناء قرية ميت بدر مركز سمنود بمحافظة الغربية، أن 12من أبناء القرية قدر لهم النجاة من الموت، بعد أن تأخروا فى الحجز برحلة الطائرة المنكوبة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>http://m.youm7.com/story/2016/5/20/بالفيديو_والصور_المصريون_يؤدون_صلاة_الغائب_على_أرواح_شهداء_الطائرة_المصرية_فى_مساجد_القاهرة_والمحافظات_الغربية_تبكى_حزنا_على_فراق_4_من_أبنائها_وأئمة_أسوان_يدعون_بالرحمة_لضحايا_الحادث/2725960
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وأكد أن القدر نجاهم من الموت، ولولا تأخرهم لكانوا لقوا حتفهم مع ضحايا الطائرة المنكوبة، وارتفع عدد الضحايا من أبناء القرية إلى 16 شخصا.
كانت القرية قد فقدت 4 من أبنائها فى حادث الطائرة المنكوبة، واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراقهم وأدوا صلاة الغائب على أرواحهم، وقدم اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واجب العزاء فى مسجد أبو السرايا بالقرية.
>http://m.youm7.com/story/2016/5/20/بالفيديو_والصور_المصريون_يؤدون_صلاة_الغائب_على_أرواح_شهداء_الطائرة_المصرية_فى_مساجد_القاهرة_والمحافظات_الغربية_تبكى_حزنا_على_فراق_4_من_أبنائها_وأئمة_أسوان_يدعون_بالرحمة_لضحايا_الحادث/2725960
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