"القدر" ينقذ 12 مصريًا من حادث الطائرة المنكوبة

كشف عم الضحية هيثم ديدح - أحد ضحايا الطائرة المنكوبة - من أبناء قرية ميت بدر مركز سمنود بمحافظة الغربية، أن 12من أبناء القرية قدر لهم النجاة من الموت، بعد أن تأخروا فى الحجز برحلة الطائرة المنكوبة.

وأكد أن القدر نجاهم من الموت، ولولا تأخرهم لكانوا لقوا حتفهم مع ضحايا الطائرة المنكوبة، وارتفع عدد الضحايا من أبناء القرية إلى 16 شخصا.

كانت القرية قد فقدت 4 من أبنائها فى حادث الطائرة المنكوبة، واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراقهم وأدوا صلاة الغائب على أرواحهم، وقدم اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واجب العزاء فى مسجد أبو السرايا بالقرية.