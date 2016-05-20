غدًا… محاكمة 6 متهمين بالتظاهر وحيازة مفرقعات بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، غدًا السبت، محاكمة 6 متهمين بـ الإنضمام للإخوان و التظاهر دون ترخيص و حيازة مفرقعات.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم إنضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل باحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الارهاب وسيلتها فى تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تتخذ من العمل المسلح وسيله لتحقيق مأربها المتمثلة فى السطوعلى مقاليد الحكم بالقوة وأشاعة الفوضى بالبلاد حال علمهم بما تدعو اليه وبوسائلها لتحقيق اغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة لهم تهم استعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، الذي من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.