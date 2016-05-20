أخبار عاجلة

تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف -
الإسكان: 22 قرارا لإزالة التعديات على 2800 فدان بسوهاج الجديدة -
إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة -
صور| طلاب جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لمصابي انفجاري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مدرس جراحة: التخلص من أورام القولون بالمنظار يحافظ على أعصاب الانتصاب

Google+ Print
مدرس جراحة: التخلص من أورام القولون بالمنظار يحافظ على أعصاب الانتصاب مدرس جراحة: التخلص من أورام القولون بالمنظار يحافظ على أعصاب الانتصاب
أكد الدكتور علاء الدين حسين مدرس جراحة الأورام بمعهد الأورام القومى أنه يمكن الاستعانة بالمنظار فى استئصال أورام القولون بدلا من الفتح الجراحى.

وقال الدكتور علاء الدين حسين خلال مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد المنعقد حاليا بالقاهرة إن أورام القولون تعتبر ثالث الأورام انتشارا وتصيب نسبة كبيرة من الأشخاص ونسبة كبيرة من صغار السن بعد أن كان حكرا على من هم فوق الـــــ50 عاما.

وأشار إلى أن سرطان القولون يصيب الأشخاص نتيجة العادات الغذائية السيئة وتناول اللحوم المصنعة والتلوث والسمنة، مؤكدا أن العوامل الوراثية لها دور كبير.

وأكد أنه مع تطور جراحات المناظير بدأ استخدامها باستئصال الأورام بشكل عام وبالتحديد أورام القولون مما يوفر على المريض التعرض لفتح البطن كما توفر جراحة المناظير سرعة شفاء أعلى واحتياج أقل للمسكنات مع قصر الفترة التى يظل فيها فى المستشفى كما تحافظ على نفس النتائج مثل الجراحات المفتوحة ولها مميزات أكثر فى أنها تحافظ على أعصاب الانتصاب والأعصاب المسئولة عن التحكم فى وظائف المثانة أو القولون والمستقيم مما يعطى نتائج أفضل دون التعرض لمضاعفات العملية الجراحية.


>أعراض الإصابة بسرطان القولون.. أهمها النزيف الشرجى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365