مدرس جراحة: التخلص من أورام القولون بالمنظار يحافظ على أعصاب الانتصاب

أكد الدكتور علاء الدين حسين مدرس جراحة الأورام بمعهد الأورام القومى أنه يمكن الاستعانة بالمنظار فى استئصال أورام القولون بدلا من الفتح الجراحى.

وقال الدكتور علاء الدين حسين خلال مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد المنعقد حاليا بالقاهرة إن أورام القولون تعتبر ثالث الأورام انتشارا وتصيب نسبة كبيرة من الأشخاص ونسبة كبيرة من صغار السن بعد أن كان حكرا على من هم فوق الـــــ50 عاما.

وأشار إلى أن سرطان القولون يصيب الأشخاص نتيجة العادات الغذائية السيئة وتناول اللحوم المصنعة والتلوث والسمنة، مؤكدا أن العوامل الوراثية لها دور كبير.

وأكد أنه مع تطور جراحات المناظير بدأ استخدامها باستئصال الأورام بشكل عام وبالتحديد أورام القولون مما يوفر على المريض التعرض لفتح البطن كما توفر جراحة المناظير سرعة شفاء أعلى واحتياج أقل للمسكنات مع قصر الفترة التى يظل فيها فى المستشفى كما تحافظ على نفس النتائج مثل الجراحات المفتوحة ولها مميزات أكثر فى أنها تحافظ على أعصاب الانتصاب والأعصاب المسئولة عن التحكم فى وظائف المثانة أو القولون والمستقيم مما يعطى نتائج أفضل دون التعرض لمضاعفات العملية الجراحية.

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