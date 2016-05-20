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اجتماع عاجل للجنة التحقيق المصرية الفرنسية لبحث حادث الطائرة المنكوبة

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اجتماع عاجل للجنة التحقيق المصرية الفرنسية لبحث حادث الطائرة المنكوبة اجتماع عاجل للجنة التحقيق المصرية الفرنسية لبحث حادث الطائرة المنكوبة

الطيار أيمن المقدم

اجتمع الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة للطيران، والتي كانت فى طريقها للقاهرة قادمة من باريس، مع وفد فرنسي من لجنه التحقيقات، حيث ناقش معهم أخر ما توصلت اليه عمليات البحث على بقايا حطام ومتعلقات الطائرة وملابسات سقوط الطائرة المصرية، والسيناريوهات الخاصة بأسباب الحادث.

وضم وفد المحققين الفرنسيين لمساعدة السلطات المصرية في التحقيقيات الجارية بشأن الطائرة، 3 محققين فرنسيين يتبعون مكتب التحقيقات الأمنية بالطيران المدني الفرنسي، بالإضافة إلى الممثل المعتمد لدولة الصانع والمصمم للطائرة، والمشارك في أعمال لجنة التحقيق وفقًا للتشريعات الدولية.

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