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“أوزيل” يزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

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“أوزيل” يزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن “أوزيل” يزور مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

أوزيل خلال زيارته لمخيم الزعتري

زار اللاعب مسعود أوزيل نجم الألماني ونادي أرسنال الإنجليزي، مخيم الزعتري للاجئين السوريين في شمال الأردن.

وبحسب ” فرانس برس” فقد قام أوزيل بتوزيع كرات وملابس رياضية وهدايا تذكارية على أطفال من لاعبي كرة القدم.

وقام أوزيل بجولة في المخيم حيث أطلعه مسؤولو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على أوضاع المقيمين في المخيم ثم قام بتوزيع كرات وملابس رياضية وهدايا تذكارية على أطفال من لاعبي كرة القدم، كما شارك اللاعب الأطفال في بعض التمارين.

ويعد مخيم الزعتري واحد من أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الخارج حيث يقيم نحو 80 ألفا في أوضاع إنسانية صعبة.

 

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