غدًا.. نظر 3 دعاوى تتهم محمد الأمين وآخرين بسب وقذف رئيس الزمالك

تنظر محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد،غدًا السبت 3 دعاوى تتهم رجل الأعمال محمد الأمين مالك جريدة الوطن، وقنوات cbc الفضائية، بالإضافة إلى ورئيس مجلس إدارة الجريدة، ورئيس التحرير محمود مسلم، لاتهامهم بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كان رئيس نادي الزمالك ، قد تقدم ببلاغ ضد كلًا من محمد الأمين، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ، ومحمد محمود مسلم رئيس التحرير، الصحفيان بذات الجريدة، يتهمهم بسبه وقذفه.

واتهم مرتضى منصور في دعواه المشكو في حقهم بسبه وقذفه والإهانة وإشاعة أخبار كاذبة من شائنها تكدير السلم العام.