«نقيب البيطريين»: فصل غير المسددين للإشتراكات بعد بلوغ متأخراتها 7 مليون جنيه

مراسل«ONA»:

> أكد الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، أن هناك متأخرات إشتراكات للأعضاء بلغت 7 مليون جنيه، لم تسدد للنقابة حتى الآن، مشيرًا إلى أن النقابة سوف تفعل نصوص القانون بفصل الأعضاء غير المسددين.

وقال العامرى فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عقب تأجيل الجمعية العمومية للبيطريين الي 3 يونيو المقبل، إن قانون النقابة ينص على أنه حال انقطاع العضو لعامين متتاليين عن سداد الاشتراك، يتم إنذاره أولا، وخلال 3 أشهر يتم إتاحة فرصة السداد له، وبعد ذلك يتم فصله من العضوية، مشيرا إلى أن النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل القانون فى ذلك البند، وذلك بعد نشر إعلانات بشكل واسع.

وأضاف، أن هناك مشروعا لميكنة وربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية، بهدف تقديم كافة الخدمات للأعضاء، مشيرًا إلى أن مهنة الطب البيطرى تأخرت كثيرا فى مصر، بسبب المشاكل التى واجهت المهنة والنقابة على السواء، وهو ما نسعى لتلافيه خلال الفترة المقبلة .