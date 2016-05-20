مصر للطيران تقييم عزاءًا جماعيًا لطاقم الطائرة المنكوبة

تقيم شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عزاءًا جماعيًا لطاقم الطائرة المصرية المنكوبة، يوم الاتنين المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوي.

ومن ناحية أخرى أصدرت النقابة العامة للطيارين ورابطة طياري الخطوط الجوية المصرية بيانًا مشتركًا ينعون فيه ببالغ الآسى والحزن زملائهم شهداء الواجب الذين استشهدوا في حادث الطائرة المنكوبة، وهم كابتن طيار “محمد سعيد شقير” والطيار “محمد ممدوح عاصم” وطاقم الضيافة الجوية “ميرفت زكريا محمد” و”عاطف لطفي أمين”، و “سمر عز الدين يوسف”، و “هيثم مصطفى العزيزي”، و “ويارا هاني توفيق” ، وطاقم الأمن المكون من ”وليد عودة الديب”، و “محمود السيد منصور” ، و”محمد فرج حسين”.

وقال البيان أن الطيارين ينعون جميع ركاب الطائرة ويتقدمون للشعب المصري بخالص العزاء في هذا المصاب الجلل و يحتسبون جميع الضحايا من الشهداء.