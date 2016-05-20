شاهد.. صورة إحدى ضحايا الطائرة المنكوبة سكرتيرة مركز غطس بسفاجا

حصل اليوم السابع على صورة لإحدى ضحايا الطائرة المنكوبة بالبحر المتوسط، وتدعى سمية محمد خليل من محافظة الإسكندرية، تبلغ من العمر 58 عاما، وكانت تعمل سكرتيرة مركز غطس بمدينة سفاجا.

وقال أحد العاملين فى النشاط البحرى بسفاجا، إن الضحية من مواليد محافظة الإسكندرية، وكانت متزوجة من فرنسى الجنسية، وأسرتها تعيش فى الإسكندرية.

وأضاف أنها غادرت لفرنسا يوم 26 من أبريل الماضى لتجديد إقامتها هناك، لافتا إلى أنها تحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية، وغادرت سفاجا منذ فترة طويلة بعد تدهور النشاط السياحى.

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