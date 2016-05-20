الفريق العسكري للقوات المسلحة يبدأ النزول التدريجي من قمة جبل إيفرست

واصل "الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست" مغامرته وبدأ بالنزول تدريجيا بعد أن وصل إلى قمة إيفرست أعلى قمة على وجه الأرض أمس والتي يبلغ إرتفاعها 8848 مترا عن سطح البحر.

وسيواصل أعضاء الفريق النزول والمسير باتجاه المخيمات الأربعة نزولا لعدة أيام في ظل وجود عدة تحديات أهمها تقلبات الأحوال الجوية حتى الوصول إلى المخيم الأساسي لجبل إيفرست على إرتقاع 5364 مترا.

وأكد الطبيب المرافق للفريق د. هاشل الطنيجي المقيم في " المخيم الأساسي لجبل إيفرست " أن أعضاء الفريق يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام وأن التعرض لأعراض الارتفاعات خلال مسيرهم من المخيم الرابع إلى القمة علي ارتفاع 8400 متر هي حالات تحصل لأي متسلق يتواجد على الإرتفاعات الشاهقة وليس له علاقة باللياقة البدنية التي يتمتع بها جميع أعضاء الفريق وبدرجه عالية.

كان أعضاء الفريق قد غادروا المخيم الأساسي لجبل إيفرست قبل عدة أيام متوجهين إلى المخيمات الأربعة المتقدمة وبعد التأكد من التأقلم الكلي لأعضاء الفريق على الإرتفاعات والتي تمت خلال التدريبات على الصعود والنزول والمبيت بالمخيمات الثلاثة المتقدمة والتي قاموا بها أثناء تواجدهم بالمعسكر الاساسي لجبل إيفرست ..عبر الفريق كتلة "نهر كومبو" الجليدية الخطرة سيرا وتسلقا على الجليد المتجمد والثلوج يوميا وسط تحديات كبيرة مثل الرياح العاتية والعواصف والإنهيارات الثلجية واستغرق وقت التسلق من المخيم 3 إلى المخيم 4 قرابة 12 ساعة ثم استراح أعضاء الفريق لمدة تتراوح من 4 الى 6 ساعات على ارتفاع أكثر من 7100 متر من سطح الأرض وهي إرتفاعات لم يصلها معظم أعضاء الفريق من قبل لينطلقوا بعدها بالتسلق والمسير من المخيم الرابع إلى القمة وهو ما استغرق قرابة 16 ساعة أيضا وسط درجات البرودة المنخفضة التي وصلت إلى 26 درجة تحت الصفر وتساقط الثلوج والرياح العاتية ونقص الأوكسجين ما يجبر المتسلقين على استخدام عبوات الأوكسجين للوصول للقمة.

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