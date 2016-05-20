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اخبار اليابان .. اليابان تقدم 6 مليارات دولار مساعدات لدول الشرق الأوسط

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اخبار اليابان .. اليابان تقدم 6 مليارات دولار مساعدات لدول الشرق الأوسط اخبار اليابان .. اليابان تقدم 6 مليارات دولار مساعدات لدول الشرق الأوسط
أعلنت اليابان الجمعة، قبيل قمة مجموعة السبع، مساعدات بقيمة ستة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل دعم جهود السلام فى منطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع مبادرة استقبال 150 طالبا سوريا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن اليابانية "تلتزم تقديم مساعدات مالية حجمها نحو ستة مليارات دولار لمنطقة الشرق الأوسط" بين العامين 2016 و2018 بشكل يساعد على "منع انتشار التطرف".

والدول المعنية هى سوريا والعراق والأردن وتركيا ولبنان ومصر وتونس والجزائر وليبيا وفلسطين واليمن وأفغانستان وإيران، وأضاف البيان "من اجل معالجة جذور المشاكل التى يعانيها الشرق الأوسط، تقدم اليابان مساعدات إنسانية على المدى القصير، ولكن أيضا تعاونا فى مجال التنمية على المدى الطويل" وخصوصا من خلال برامج تستهدف 20 الف شخص.

وكانت اليابان دفعت بالفعل العام الماضى 1,5 مليار دولار مشيرة إلى قدرتها على تقديم مساعدة مالية لاستضافة اللاجئين. وقررت فى السياق ذاته استقبال "ما يصل إلى 150 طالبا سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة".
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مصر 365

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