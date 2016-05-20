مدير أمن الغربية يزور ضباط وأفراد الشرطة بالمستشفيات

أجرى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، زيارة لضباط وأفراد الشرطة وأسرهم، والمحجوزين بالمستشفيات المتعاقد معها من قبل قطاع الخدمات الطبية بمدينة طنطا، للاطمئنان عليهم والوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية لهم.

وأطمئن مدير الأمن على صحة كل من "ملازم شرف عبد العزيز عامر عبد العزيز من قوة مركز شرطة زفتي، ومساعد شرطة راضي العناني موسي من قوة قطاع مصلحة السجون، ووالدة رقيب الشرطة حسن عبد الفتاح من ديوان عام وزارة الداخلية، والرقيب أول عبد الحكيم عبد القادر رضوان مركز شرطة كفر الشيخ، وأمين شرطة مصطفي جلال العريان من قوة مديرية أمن الغربية".

ووجه مدير الأمن بضرورة تقديم الرعاية الصحية لهم.

http://www.youm7.com/story/2016/5/16/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/2720391#

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