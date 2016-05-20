وصول التوربين السادس لميناء الصيد بالبرلس بكفر الشيخ

وصل لميناء البرلس بكفر الشيخ التوربين السادس ضمن 21 توربين لتشغيل محطة الكهرباء العملاقة الجاري إنشاءها بجوار الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ .

قال سمير غباشي مساعد محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة ، إنه جارى الآن نقل التوربين العملاق الذي يصل وزنه إلى ستمائة طن من ميناء البرلس إلى مكانه بمحطة الكهرباء العملاقة في حماية أمنية كاملة من مركز شرطة البرلس وقد وصل عدد التوربينات التي وصلت إلى ستة توربينات.

وأضاف غباشي ، أننا في انتظار وصول 15 توربين آخرين لتركيبهم بمحطة الكهرباء العملاقة بالبرلس التي تنفذها شركة "سيمنز" العالمية بشمال الطريق الدولي الساحلي المقامة على مساحة 250 فدانًا ، حيث يصل وزن التوربين الواحد 490 ألف طن.

قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ إن هذه المحطة تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وتقع على بعد 16 كيلومتر من ميناء البرلس ، حيث تقام على مساحة 250 فدانا، لإنتاج 4.8 ألف ميجا وات كهرباء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار يورو ، حيث يتم تنفيذها خلال 33 شهرًا فقط بدلاً من 7 سنوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

- وصول توربينات سيمنز الألمانية ميناء البرلس بكفر الشيخ

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