مدير أمن قنا: مصابو حادث سيارة الترحيلات 3 مساجين وفرد حراسة

قال اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حادث انقلاب سيارة الترحيلات، الذى وقع منذ قليل على طريق قنا ـ سوهاج الصحراوى، أسفر عن إصابة 3 مساجين فقط بإصابات طفيفة، فيما أصيب فرد حراسة من طاقم حراسة السيارة.

وكانت مديرية أمن قنا تلقت إخطارا بانقلاب سيارة ترحيلات بالكيلو 45 بالطريق الصحراوى قنا – سوهاج، تقل 14 من السجناء قادمة من المنيا فى طريقها إلى سجن قنا العمومى، وبرفقتهم عدد من المجندين، بعد اختلال عجلة القيادة فى يد الساثق، ما أسفر عن انفجار أحد الإطارات وانقلابها، ما أسفر عنه إصابة 4، من بينهم 3 سجناء وفرد حراسة، وجميعهم إصابات خفيفة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج تحت حراسة مشددة، والسيطرة على باقى السجناء ولم يتمكن أحد من الهرب، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

- انقلاب سيارة ترحيلات على صحراوى قنا ـ سوهاج وإصابة 5 سجناء