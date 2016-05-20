مصرع سيدة وإصابة أخرى فى حادث تصادم بشارع البحر بطنطا

لقيت سيدة فى العقد الرابع من العمر مصرعها، منذ قليل، متأثرة بإصابتها فى حادث تصادم بشارع البحر بمدينة طنطا أمام مستشفى طنطا الجامعى، وأصيبت أخرى، بعدما صدمتهما سيارة ماركة لانسر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغاً بالحادث، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وجارى إسعاف سيدة أخرى مصابة .

وانتقلت رئيس الحى لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى لحين الانتهاء من صيانة أحد الأعمدة التى تم التصادم بها إثر الحادث .

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