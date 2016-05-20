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ضبط هارب من 5 سنوات سجنا فى قضية حيازة سلاح بمطروح

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ضبط هارب من 5 سنوات سجنا فى قضية حيازة سلاح بمطروح ضبط هارب من 5 سنوات سجنا فى قضية حيازة سلاح بمطروح
تمكن ضباط مباحث المرور والقوة المرافقة، أثناء تواجدهم بخدمة القول الأمنى بالطريق الساحلى بمنطقة رأس الحكمة بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح، من ضبط هارب من حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية حيازة سلاح.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "عبد ربه. ا. ج"، مواليد 1974 مقيم بقرية رأس الحكمة، ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 51/2011 جنايات قسم شرة العلمين، مستأنف رقم 1851/2011 حصر رقم 65/2016 " حيازة سلاح"، المقضى فيها بالسجن 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه بجلسة 17/2/2016، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.


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