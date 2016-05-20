ضبط 2600 جوال دقيق مدعم قبل تهريبة ومخالفات تموينية بالإسكندرية

تمكنت حملة إداره الرقابة التموينية بمديرية التموين بالإسكندرية، من ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم ضبط 3 مخابز بلدية تصرفت فى كميات من الدقيق البلدى بكمية 1210 جوال و680 جوال و600 جوال.

كما تم تحرير 5 محاضر اثبات حالة ضد مخابز تنتج نخبز نافص الوزن، وضبط 6 مخابز حره تعمل دون ترخيص، تم تحرير 5 محاضر ضد موزعى بوتاجاز مخالفين، كما تم ضبط 3 بقالين مخالفين، وتحرير 3 محاضر ضد باعه سجائر أزيد من السعر المحدد، وتحرير 16 محضر عدم اعلان عن أسعار وعدم حمل شهادات صحيه سارية.

ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل تهريبه ومحل تموينى حاول تغيير النشاط بالإسكندرية

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