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ضبط 2600 جوال دقيق مدعم قبل تهريبة ومخالفات تموينية بالإسكندرية

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ضبط 2600 جوال دقيق مدعم قبل تهريبة ومخالفات تموينية بالإسكندرية ضبط 2600 جوال دقيق مدعم قبل تهريبة ومخالفات تموينية بالإسكندرية
تمكنت حملة إداره الرقابة التموينية بمديرية بالإسكندرية، من ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم ضبط 3 مخابز بلدية تصرفت فى كميات من الدقيق البلدى بكمية 1210 جوال و680 جوال و600 جوال.

كما تم تحرير 5 محاضر اثبات حالة ضد مخابز تنتج نخبز نافص الوزن، وضبط 6 مخابز حره تعمل دون ترخيص، تم تحرير 5 محاضر ضد موزعى بوتاجاز مخالفين، كما تم ضبط 3 بقالين مخالفين، وتحرير 3 محاضر ضد باعه سجائر أزيد من السعر المحدد، وتحرير 16 محضر عدم اعلان عن وعدم حمل شهادات صحيه سارية.


>ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل تهريبه ومحل تموينى حاول تغيير النشاط بالإسكندرية
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