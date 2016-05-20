فنانو مصر والعالم العربى يدعمون "مصر للطيران".. أصالة تغير التذكرة لتسافر على متن رحلات الشركة المصرية.. وحميد الشاعرى وسامو زين وشريف منير يشاركون بقوة.. وشيرين عبد الوهاب: معا لدعم طيران بلدنا

شارك عدد كبير من فنانى مصر والوطن العربى فى حملة لدعم شركة مصر للطيران، خاصة فى ظل الهجوم غير المبرر على الشركة بعد واقعة سقوط طائرة الركاب "MS 804" أمس الخميس ومصرع كل ركابها.

عبر العديد من فنانى مصر والعالم والعربى عن دعمهم الكامل لمصر للطيران، رافضين الاتهامات التى تهدف لزعزعة مكانة الشركة فى مجال الطيران المدنى، مؤكدين أنهم لن يستخدموا غير الطيران المصرى فى تنقلاتهم لمواجهة الهجمة التى يشنها البعض على الشركة المصرية.

الفنان شرف منير كان من أوائل المشاركين فى الحملة للتضامن مع الشركة فقال عبر حسابه الرسمى بـ"فيس بوك" "بِسْم الله الرحمن الرحيم، من اليوم لن أسافر خارج مصر سواء سفر شخصى أو لحضور مهرجان سينمائى أو مسرحى أو أى احتفالية أخرى إلا على شركة مصر للطيران".

ومن جانبها دعمت الفنانة السورية الأصل أصالة نصرى، شركة مصر للطيران ضد الهجوم الذى استهدفها بعد حادث الطائرة المنكوبة، ونشرت صورة لها على متن إحدى رحلات مصر للطيران فى طريقها لدبى، مشيدة بحسن تعامل أفراد الشركة كطيارين ومضيفين، وقالت أصالة فى تدوينة عبر"فيس بوك": أسافر كثيرًا وأقضى تقريبًا جزءًا كبيرًا من عمرى ووقتى فى الطائرة، ومن أكثر الخطوط التى سافرت معها كانت (مصر الطيران)، ولى معهم ذكريات بداياتى ورحلاتى من أرض هذا الوطن إلى كل أرجاء الأرض، وذلك لأننى أسكن هنا فى القاهرة، وأصبحت تسكن بى، وفى كل مرّة أشعر ذات الشعور فى الذهاب منها وكأنّنى اخترت هذه الشركة كى تكون مصر أمّى التى تأخذنى لتطمئن على وأعود معها".

وأضافت "راحتى مع أفراد طاقم (مصر للطيران) لا تشبه أى راحة على أى خطوط حتّى لو كانت أكثر اهتمامًا بالتفاصيل، اليوم تحديدًا والآن وأنا أكتب إليكم موجودة على مقعد مصر الطيران المسافرة إلى دبى، وقد غيّرت بالأمس الشركة التى كنت سأسافر من خلالها، لأنَّ لى ذكريات وأصدقاء وأحبّه هنا فى مصر للطيران، وأنا اعتدت أن أكون صديقة وفية واعتدت راحتى واعتدت أحاديثهم الطيّبة واعتدت مصر وطني، حمى الله البشر جميعًا وإلى دبى من الساحرة الآسرة دعواتكم أحبّتى ويومكم سعيد".

وبدورها أعلنت الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب عن دعمها الكامل لشركة مصر للطيران، ونشرت صورة لها على متن إحدى رحلات الشركة الوطنية عبر حسابها بـ"فيس بوك" وعلقت عليها "معاً لدعم طيران بلدنا".

وانضم للحملة الفنان السورى ساموزين الذى كتب عبر حسابه الرسمى بموقع فيس بوك "لقد قررت ألا أسافر إلا على مصر الطيران فقط مع أفضل طيران فى العالم وأكثر ناس محترمين".

فيما نشر الفنان حميد الشاعرى صورة معلناً تضامنه مع الطيران المصرى وعلق قائلاً "راجعين على خطوط مصر للطيران، ولا يهمنا.. وتحيا مصر".

فيما واصل عدد من المشاهير تقديم التعازى لأهالى ضحايا الطائرة المكتوبة فقال الفنان خالد سليم عبر فيس بوك "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إنا نستودعك أرواح من كان على الطائرة ونحسبهم على خير اللهم تقبلهم شهداء عندك واربط على قلب أهلهم، إن العين تدمع وإن القلب يحزن وما نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقهم لمحزونون"، كما نشرت الفنانة جنات صورة لتقديم التعازى والدعاء لضحايا الطائرة.

وبدوره كتب الفنان حسن الرداد بحسابه عبر فيس بوك "رحمة الله على ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة.. الصبر والسلوان لأهاليهم"، وشارك الفنان عمرو يوسف فى تقديم التعازى لأسر الضحايا فقال "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تقبلهم شهداء عندك واربط على قلب أهاليهم".

ومن جانبه قال الملحن حسن الشافعى عبر فيس بوك "‏حادثة مؤلمة ومفزعة، اللهم ارحمهم جميعاً، ويارب صبر أهاليهم وصبرنا" كما شاركت فى النعى الفنانة آمال ماهر.

فيما كتبت الفنانة نيللى كريم عبر فيس بوك وقالت "من المؤام جداً فقط التفكير ما حدث لهولاء الأشخاص، فقط التفكير فى هذه اللحظات مؤلم".

كما شاركت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى نعى ضحايا الطائرة فقالت عبر حسابها بتويتر "صلواتى لكل ضحايا طائرة مصر للطيران"، وشاركت فى نعى الضحايا الفنانة فيفى عبده عبر حسابها بـ"إنستجرام".

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