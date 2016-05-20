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صور… نفوق 5 رؤوس ماشية وإحتراق 29 شجرة مثمرة في حريق بقرية الرمادي بأسوان

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صورة من قلب الحدث

صورة من قلب الحدث

مراسل«ONA»:

شب حريق في أحد حظائر الماشية بقرية الزنيقة التابعة لقرية الرمادي قبلي في إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، وأدي الحريق الي نفوق 5 رؤوس للماشية وإحتراق عدد كبير من أشجار النخيل والمانجو المثمرة، دون أي إصابات بشرية، ويعد هذا الحريق هو الثالث من نوعه علي مدار يومين.

وإنتقلت علي الفور سيارات الإطفاء من مدينة إدفو، حتي وصلت الي موقع الحريق في قرية الزنيقة بعد أكثر من نصف ساعة نظرًا لطول المسافة التي تقدر بحوالي 25 كم، ونجحت في السيطرة علي الحريق قبل إمتداده الي باقي الزراعات.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس من الماشية واحتراق 14 نخلة و15 شجرة مانجو مثمرة واحتراق عربة كارو.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

 

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