القبض على عاطل وسائق بحوزتهما أقراص مخدرة بالدقهلية

كتب:عمرو الحوتى

تمكنت مباحث مركز شرطة ميت غمر، من ضبط سائق وعاطل، بحوزتهم أقراص ترامادول مخدرة .

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية, واللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، إخطارًا يفيد بتمكن االنقيب محمد هيت، معاون مباحث قسم ميت غمر، من ضبط أحمد نشأت محمد، 30 عامًا عاطل ، وأحمد مرسى 29 عامًا ويعمل سائق ، ويقيمان بالمطرية القاهرة حال إستقلالهم سيارة تاكسى القاهرة وبحوزتهم 40 شريط ترامادول، و قطعة حشيش، وتذكرة هيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط ، أقروا بملكيتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيله تجارتهم الغير مشروعة والهواتف المحمول وسيله الإتصال على عملائهم والسيارة وسيله التنقل بها.

تم تحرير محضر رقم ٦٤٤٦/٥٣٦٨ جنايات ميت غمر لسنه ٢٠١٦ ، وجارى عرضهم على النيابة للتحقيق .