مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين في إنقلاب «توك توك» بأسوان‎

مراسل«ONA»:

لقى شخصين مصرعهما بينهما طفل في حادث سير بأسوان ، اليوم الجمعة، فيما تعرض إثنين أخرين لإصابات متفرقة بالجسم في نفس الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي كوم أمبو المركزي، وإيداع الجثتين بمشرحة المستشفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارًا يفيد بورود إشارة حول إنقلاب دراجة بخارية « توك توك»علي طريق كوم أمبو العباسية، ووفاة إثنين وإصابة إثنين آخرين .

وعلي الفور إنتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتمت المعاينة، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور .

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة التي تولت التحقيقات .