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بالفيديو والصور.. محافظ الغربية يقدم واجب العزاء لأهالى ضحايا الطائرة المنكوبة

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بالفيديو والصور.. محافظ الغربية يقدم واجب العزاء لأهالى ضحايا الطائرة المنكوبة بالفيديو والصور.. محافظ الغربية يقدم واجب العزاء لأهالى ضحايا الطائرة المنكوبة
قدم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة والمحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود ومحمد زايد وعزت المحلاوى والدكتورة ليلى أبو إسماعيل نواب دائرة سمنود واجب العزاء لأهالى قرية ميت بدر حلاوة، فى وفاة 4من شباب القرية فى حادث سقوط الطائرة المصرية.

والتقى المحافظ بأهالى المتوفين وأبناء القرية الذين تجمعوا بالمئات أمام مسجد أبو سرايا وقدم لهم واجب العزاء فى وفاة أبنائهم.

وكان قد أدى المئات من أبناء قرية ميت بدر حلاوة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية صلاة الغائب على أرواح 4 من أبناء القرية والذين راحوا ضحايا سقوط الطائرة المصرية فى البحر المتوسط قرب محافظة الإسكندرية.

وشارك المحاسب رمضان عيد، رئيس مدينة السنطة، الأهالى فى الصلاة وانخرط الأهالى فى البكاء حزنا على فراق 4 من شباب القرية، وأعلنت القرية الحداد التام على أرواح أبنائهم، كما أعلنوا عن تلقى واجب العزاء الجماعى لهم عقب صلاة عصر اليوم من مسجد أبو سرايا.

عزاء ضحايا الطائرة (1)

عزاء ضحايا الطائرة (2)

عزاء ضحايا الطائرة (3)

عزاء ضحايا الطائرة (4)

عزاء ضحايا الطائرة (5)

عزاء ضحايا الطائرة (6)

عزاء ضحايا الطائرة (7)

عزاء ضحايا الطائرة (8)

عزاء ضحايا الطائرة (9)

عزاء ضحايا الطائرة (10)

عزاء ضحايا الطائرة (11)


>بالصور.. وجع "ميت بدر حلاوة" لا يحصى ولا يعد.. الغربية تبكى فقدان 8 من أبنائها فى حادث الطائرة المكنوبة.. "باريس الدلتا" تفقد 4 أشخاص.. وطبيب وزوجته وشاب من المحلة ضمن الضحايا.. والشوارع سرادق عزاء
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