«مصر للطيران»: القوات المسلحة انتشلت المزيد من حطام وأشلاء ركاب الطائرة المنكوبة

أكد مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أن القوات المسلحة والبحرية، نجحتا في انتشال المزيد من حطام الطائرة وبعض متعلقات الركاب والأشلاء والحقائب ومقاعد الطائرة، وما يزال البحث جاريا عن بقايا الحطام.

وأعلنت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، العثور على أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة التابعة لشركة “مصر للطيران” على بعد 290 كيلومترا من شمالي محافظة الإسكندرية، وجار استكمال أعمال البحث والتمشيط، حيث اختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد دخول المجال المصري بـ10 أميال في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، في أثناء قدومها من مطار “شارل ديجول” في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 66 راكبًا.