صور.. نائب رئيس جامعة المنصورة يقوم بزيارة مفاجئة ليلًا للمدينة الجامعية

كتب: عمرو الحوتى

قام الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة، بزيارة مفاجئة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس لمدينة الأمل للطلاب .

وتفقد«عبد الباسط» أحوال الطلاب والتفتيش على الإشراف داخل المدينة، والتأكد من الخدمات التى تقدم للطلاب فى ظل الامتحانات الشفوية والعملية والنظرية للطلاب بالكليات المختلفة.

وشدد خلال الزيارة على توفير كافة الخدمات التى يحتاجونها أثناء فترة الإمتحانات، وتوفيرسبل الراحة للطلاب لمساعدتهم على آداء الإمتحانات.

كما قام بزيارة مفاجئة لمستشفى الطلبة الجامعية، للتأكد من مدى الإستعداد لتقديم الخدمات الطبية والرعاية ليلًا، وتفقد أحوال الطلاب المرضى المتواجدين داخل المستشفى، مؤكدًا على ضرورة عقد لجان خاصة للطلاب المرضى لتيسير آداء إمتحاناتهم.