الرئيس اليمني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا الطائرة المصرية

بعث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي اليوم، الجمعة، ببرقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط خلال عودتها من باريس إلى القاهرة فجر أمس.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الرئيس اليمني أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسى وحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسر الضحايا، سائلا الله - العلي القدير - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد هادى - خلال البرقية - تضامن الجمهورية اليمنية ووقوفها إلى جانب مصر الشقيقة (قيادة وحكومة وشعب) في مواجهة مثل هذه الأحداث المؤلمة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.