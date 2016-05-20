وزير الداخلية الإسباني ينفي علاقته بحظر علم كاتالونيا في نهائي الكأس

(إفي): نفى وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال بإسبانيا، خورخي فرنانديز دياز، اليوم الجمعة وجود أي علاق له بقرار حظر علم إقليم كتالونيا الداعي للاستقلال في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ولدى وصوله إلى مجلس وزراء داخلية أوروبا المنعقد اليوم في بروكسل، قال فرنانديز دياز "القرار صدر عن مفوضية حكومة إقليم مدريد بما يتماشى مع صلاحياتها، دون تدخل من وزارة الداخلية".

وكانت مفوضة حكومة إقليم مدريد، كونثبثيون دانكاوسا، قد أعلنت أول أمس عن قرار حظر علم كتالونيا في نهائي كأس الملك، المقرر بعد غد الأحد المقبل أمام إشبيلية على ملعب فيسنتي كالديرون.

وأكد وزير الداخلية أن هذا القرار لم يشهد أي "تدخل سياسي" ولكنه عبارة عن قرار تقني اتخذته مفوضية حكومة إقليم مدريد المحلية باعتباراه الأنسب "بما يتماشى مع القانون المناهض للعنف وكرة الأجانب والعنصرية في الرياضة، وبناء على تعليمات الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأوضح أنه بعد لجوء نادي برشلونة للقضاء من أجل الطعن على هذا القرار، يجب الانتظار إلى حين بت المحكمة فيه اليوم.

كما أضاف "من المؤلم أن يتحول عرس رياضي كالذي سيشهده يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الملك بين برشلونة وإشبيلية، إلى نوع من النزاع السياسي".

وأبرز الوزير ضرورة احترام "رموز إسبانيا وشخص الملك والنشيد الوطني وعلم إسبانيا"، ولكنه أشار إلى أن الحظر يسري على علم كتالونيا الداعي للاستقلال.